Video zeigt, wie der Klimawandel Städte flutet

Der US-Sender Weather Channel ist bekannt dafür, dass er extreme Wetterereignisse wie Hurrikans oder Waldbrände mit Videogame-Technologien nah an die Zuschauer bringt. In einem neuen Clip spielt erstmals die Klimakatastrophe die Hauptrolle. Die erste Einstellung zeigt die Reporterin in Charleston, South Carolina, auf einem Dach, während unter ihr die Straßen der Stadt im Wasser stehen.

Die hyperrealistischen Aufnahmen zeigen das Jahr 2100, falls der Klimawandel in der jetzigen Geschwindigkeit so weitergeht. Um die Auswirkungen der Klimaerwärmung greifbar zu machen, wird die Meteorologin in die Küstenstadt Norfolk im Bundesstaat Virginia platziert, wo der Meeresanstieg heute schon zu Überschwemmungen führt. Durch die verwendete Technologie entsteht die eindrucksvolle Illusion, dass sie quasi live auf Sendung im Wasser steht.