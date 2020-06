Viele Abmeldungen, aber Großteil will ELGA behalten

Die überwiegende Mehrheit der Österreicher steht der Elektronischen Gesundheitsakte ( ELGA) positiv gegenüber, will sich nicht davon abmelden und lehnt auch die Protest dagegen vor allem vonseiten der Ärzte ab. In einer von der ELGA-GmbH in Auftrag gegebenen Oekonsult-Umfrage erklärten 88 Prozent, in dem System bleiben zu wollen. 71 Prozent halten die Aktionen dagegen für falsch.

In der Ende Jänner durchgeführten und der APA vorliegenden Umfrage (1.070 Personen zwischen 15 und 82 Jahren) gaben 66,36 Prozent an, „eher“ bei ELGA bleiben zu wollen, weitere 21,5 Prozent wollen das definitiv. 12,15 Prozent der Befragten gaben an, sich „eher“ abmelden zu wollen. Ganz sicher abmelden wollte sich niemand. Dementsprechend sehen auch 90,7 Prozent in ELGA einen Fortschritt, den sie nutzen wollen und nur 9,3 Prozent eine Gefährdung, die sie für sich ablehnen. Alles in allem begrüßt wird die ELGA-Einführung von 86 Prozent, abgelehnt von 13 Prozent. Fast 90 Prozent halten auch die im Zuge von ELGA geplante E-Medikation für sehr gut, wichtig und hilfreich.