Viertes Deutsches Reich: Musk lobt irre Prognosen als "episch"

Der Milliardär scheint Gefallen an den Vorhersagen des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew zu finden.

Nun stellt sich Musk erneut mit seinen Aktionen auf Twitter ins Abseits. Der 51-Jährige lobte kürzlich einen Thread des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew . Medwedew gab darin fragwürdige Prognosen für das Jahr 2023 ab, darunter etwa die Entstehung eines Vierten Deutschen Reiches in Europa und ein Ende des Euros.

Musk soll nächster US-Präsident sein

Musk bezeichnete die Äußerungen des Ex-Präsidenten auf Twitter "episch" und erntete prompt Kritik von User*innen. Einige unterstellten ihm, Propaganda für Russland zu verbreiten, darunter die australische Politikerin Lucy Turnbull. Andere machen sich über den Milliardär lustig. "Medwedew hat vergessen, den Zusammenbruch von Tesla zu erwähnen", schreibt ein Nutzer.

Tatsächlich sind die Vorhersagen des Putin-Vertrauensmannes wesentlich absurder als ein Niedergang von Musks E-Auto-Firma. Medwedew prognostiziert neben mehreren Bürgerkriegen in den USA eine Umkehr des Brexits, ein Viertes Reich in Europa und eine Besetzung der Ukraine durch Polen und Ungarn. Außerdem soll Musk laut dem Ex-Präsidenten die nächste Präsidentschaftswahl in den USA gewinnen.