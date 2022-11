Elon Musk zieht über Tesla-Gründer her

Elon Musk ist bekannt dafür, dass er sich gerne über andere Tech-Stars wie Jeff Bezos oder Bill Gates lustig macht. Dass er wenig Spaß versteht , wenn es um seine Person geht, hat er spätestens in den ersten Tagen seiner Twitter-Herrschaft unter Beweis gestellt .

Außerdem habe Musk die Firma so lange sabotiert , bis die beiden eigentlichen Gründer das Unternehmen verlassen haben. Die folgenden 10 Jahre habe Musk allen erzählt, er habe Tesla gegründet, heißt es in dem Posting weiter.

Die Reaktion eines gekränkten Mannes

Der Tweet hat seinen Weg bis zum obersten Twitteranten gefunden, der ziemlich bockig auf diese Erzählweise reagierte. "Viel wichtiger, beim originalen Tesla Roadster war ich der Produkt- und Design-Verantwortliche", antwortete Musk.

"Eberhard war reich und hätte sein eigenes Geld riskieren können, aber das wollte er nicht", schreibt der reichste Mann der Welt in einem Tweet. Dem nicht genug: In einer weiteren Antwort schmückte sich Musk noch mit weiteren Heldentaten, die er in der Anfangsphase von Tesla vollbracht hat.