Musk verliert 8,6 Milliarden Dollar an einem Tag

Das Vermögen des Milliardärs ist heuer drastisch geschrumpft. Schuld sind vor allem die Anteile, die er an Tesla hält.

Tesla-, SpaceX- und neuerdings Twitter-CEO Elon Musk hat in diesem Jahr 100 Milliarden US-Dollar verloren. Damit beläuft sich das Vermögen des Multimilliardärs "nur" noch auf 170 bis 182 Milliarden Dollar, wie Bloomberg und Forbes schätzen. Im November 2021 war Musk fast doppelt so reich. Damals wurde sein Vermögen auf 340 Milliarden Dollar geschätzt.

Tesla-Aktien fallen

Grund für den Rückgang sind unter anderem die Anteile, die Musk an Tesla hält. Die Aktie des E-Auto-Herstellers ist in dieser Woche auf ein Zweijahrestief gefallen. Dadurch hat Musk an nur einem Tag 8,6 Milliarden Dollar verloren, wie Gizmodo berichtet.