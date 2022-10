Elon Musk stimmt Twitter-Kauf nun doch zu

Tesla-CEO Elon Musk bestätigte in einem Brief, Twitter nun doch um 44 Milliarden Dollar kaufen zu wollen.

Tesla-CEO Elon Musk hat eingelenkt und will den Kurznachrichtendienst Twitter wieder für den ursprünglichen Preis von 54,20 Dollar je Aktie kaufen. Das berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg am Donnerstag.

Musk soll das Angebot in Briefform an Twitter übermittelt haben, wie eingeweihte Kreise berichten. Der Preis für Twitter-Aktien sprang schlagartig um mehr als 18 Prozent in die Höhe. Auch die Tesla-Aktie legte um 1,5 Prozent zu.

Gerichtsverhandlung Mitte Oktober

Musk unterzeichnete im April 2022 einen Vertrag, Twitter um 44 Milliarden Dollar zu übernehmen. Kurz nach der Zusage zeigte er allerdings Bedenken und beschuldigte Twitter, ihn hinsichtlich der Nutzer*innenzahlen getäuscht zu haben. Laut Musk seien auf der sozialen Plattform nämlich viel mehr automatisierte Bots unterwegs, als das Unternehmen zugeben wolle.

Twitter zog vor Gericht, um den Verkaufsvertrag durchzusetzen. Die Verhandlung wäre für den 17. Oktober angesetzt gewesen.