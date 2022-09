Twitter-Aktionäre stimmen für Verkauf an Elon Musk

Fast täglich findet Elon Musk neue Ausreden, um die Twitter-Übernahme abzublasen. Zuletzt hat es geheißen, der Milliardär wollte den Twitter-Deal wegen dem dritten Weltkrieg absagen.

Nun sprechen sich allerdings die Twitter-Aktionär*innen für eine Übernahme durch den Tesla-CEO aus. Eine Mehrheit der Aktionär*innen des Kurznachrichtendienstes hat nämlich für das 44 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Musk votiert.

Die Frist für die Abstimmung sei zwar erst am Dienstag, jedoch hätten sich genügend Investor*innen bereits am Montagabend für den Verkauf an Musk ausgesprochen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen zum Wochenauftakt. Der Ausgang der Abstimmung sei damit sicher.