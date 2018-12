Was das Tesla-Logo bedeutet

Der Designer Arek Dvornechuck hat in einem Medium-Blogpost ausführlich Bedeutung und Entstehungsprozess der Logos aus Elon Musks Firmenimperium erklärt, also auch von SpaceX und The Boring Company.

T für Elektromotor, nicht für Tesla

Dass die Bedeutung des Tesla-Logos mit einem E-Bauteil zusammenhängt, liegt nahe. Interessanterweise ist den Logodesigner aber eigentlich ein Fehler unterlaufen: Das Logo zeigt nämlich den Querschnitt eines Gleichstrommotors. Tesla verbaut in seinen Fahrzeugen jedoch Wechselstrommotoren, die anders aufgebaut sind.