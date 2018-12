Preis für Tesla Model 3 in Österreich bekannt gegeben

Der US-Elektroautobauer Tesla will im Februar 2019 mit der Auslieferung seines Modell 3 in Europa beginnen. Dabei handelt es sich um das kleinere, einfachere und preisgünstigere Auto der Marke von Elon Musk. Hierzulande wird das Fahrzeug ab 58.300 Euro inklusive Umsatzsteuer zu haben sein, teilte Tesla am Mittwoch der APA mit. Versprochen wird eine Reichweite von bis zu 544 Kilometer.

Von 0 auf 100 km/h soll es in 4,8 Sekunden gehen. Die Topgeschwindigkeit beim " Long Range AWD"-Modell liegt bei 233 Stundenkilometern. Beim " Model 3 Performance" - das um 69.100 Euro zu haben ist, liegt sie bei 250 km/h - die Reichweite sinkt aber etwas auf bis zu 530 Kilometer.