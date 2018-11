Großer Andrang bei Tesla Model 3-Präsentation in Wien

Heute Montag ist das Tesla Model 3 erstmals offiziell in Österreich präsentiert worden. Im Tesla-Store in Wien bildete sich, kurz nachdem die Tore geöffnet wurden, eine lange Schlange an Interessierten, die darauf warteten sich in das Auto zu setzen und den Mittelklassewagen aus der Nähe zu begutachten.

Testfahrten sind mit dem Tesla Model 3 in Österreich vorerst keine möglich, da es sich bei dem ausgestellten Exemplar um ein importiertes Modell aus den USA handelt. Die futurezone konnte bereits im Juli ein importiertes Model 3 in Österreich fahren - hier geht es zum futurezone-Test.