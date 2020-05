VSL plant neuen Standort für Filmmusikaufnahmen in Wien

Die Vienna Symphonic Library (VSL) hat die denkmalgeschützte Synchronhalle im Areal der ehemaligen Filmstadt Wien am Rosenhügel erworben und will es nun in ein High-End-Aufnahmestudio verwandeln. Dabei soll laut VSL das historische Bauwerk mit seiner einzigartigen Akustik erhalten bleiben. Seit ihrer Errichtung zu Beginn der 1940er Jahre bis 1955 wurde die Synchronhalle der Rosenhügel Studios für Filmmusikaufnahmen genutzt.