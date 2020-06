Warnung vor der "Domain Renewal Group"

Die Firma "Domain Renewal Group" sendet derzeit Schreiben an Internet-Domänenbesitzer, indem sie ihnen mitteilen, dass der Domain-Registrierungsvertrag demnächst enden wird. Gleichzeitig bietet das Unternehmen an, den Vertrag kostengünstig zu verlängern.

Laut dem Sicherheitsexperten Christian Schmidt handelt es sich hier um einen groß angelegter Betrugsversuch. Betroffen sind Domain-Inhaber in Österreich und Italien. Es wird geraten, keinesfalls Geld an das Unternehmen zu überweisen. Seine Domain solle man nur persönlich über den jeweiligen Provider verlängern und auch nur direkt an jenen bezahlen.