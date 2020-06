Warum die Großen die Kleinen kaufen

Richard Dasher, Direktor zweier Forschungszentren an der Stanford University School of Engineering, weiß es: „Meistens kaufen große Konzerne kleine Startups, weil sie bei der Entwicklung der Produkte im eigenen Unternehmen hausinterne Hürden nehmen müssten. Die Verkaufsabteilungen haben in vielen Firmen viel zu viel Macht und verhindern Ideen, die, wie man so sagt, disruptiv sind." Zudem werde manchen Konzernen vom Aufsichtsrat her nicht erlaubt, sich mit diversen Innovationen „zu spielen“. Um von solchen Debatten verschont zu werden, kauft man eben zu. Da ein interner Innovations- und Integrationsprozess zu lange dauern würde und die Gefahr besteht, den Anschluss an die Spitze zu verlieren. „Aber die großen Firmen haben mittlerweile gute Techniken entwickelt, ein Start-up zum optimalen Zeitpunkt zu kaufen“, sagt Dasher.