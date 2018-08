Warum die NASA mit den NASA-T-Shirts nichts verdient

Genehmigung notwendig

Es ist allerdings notwendig einen Designentwurf an die Multimedia-Abteilung der NASA zu senden. Das Team um Bert Ulrich sieht sich die Vorschläge an und entscheidet, was produziert werden darf und was nicht. Auch wenn die NASA-Logos gemeinfrei sind, heißt es noch lange nicht, dass damit alles gemacht werden darf, wie Ulrich in einem Racked-Artikel erklärt.

Verwendet ein Modelabel das Logo unerlaubterweise, wird es von Ulrich kontaktiert, mit dem Hinweis die Logo-Verwendung genehmigen zu lassen. Weigert sich das Modehaus, wird die NASA-Rechtsabteilung aktiv, was aber nur selten vorkommt, so Ulrich.

Die offiziellen Richtlinien der NASA untersagen es, dass ihr Logo auf Alkohol- oder Tabak-Produkten verwendet wird. Auch bei "wirklich unpassenden" Produkten, etwa zu knappe Unterwäsche, könnte die NASA die Nutzung des Logos untersagen.