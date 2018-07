Warum ein alter Macintosh im Microsoft-Hauptquartier steht

Obwohl Microsoft bereits 1981 mit MS-DOS die Grundlage für seine Dominanz auf dem PC-Markt legte, entwickelte man jahrelang Software für Apples Macintosh. „Wir hatten mehr Leute, die am Mac gearbeitet haben, als Jobs hatte“, sagte Bill Gates unter anderem in der offiziellen Steve-Jobs-Biografie von Walter Isaacson. Gates preiste den Macintosh sogar in mehreren öffentlichen Auftritten an und warb für die Plattform. Nicht ohne Grund, 1983 generierte Microsoft noch die Hälfte seiner Umsätze mit Mac-Software, unter anderem verschiedenen Office-Applikationen.

"Beim Nachbarn eingebrochen"

Doch nachdem Microsoft selbst an einer grafischen Benutzeroberfläche für Windows arbeitete, zeigte sich Steve Jobs beleidigt und warf Microsoft Diebstahl vor – und ignorierte dabei, dass sich Apple selbst die Idee zur grafischen Benutzeroberfläche von Xerox PARC (Palo Alto Research Center) geholt hatte. „Ich glaube eher, dass wir beide diesen reichen Nachbarn namens Xerox hatten. Ich bin in das Haus eingebrochen, um den Fernseher zu stehlen, nur um festzustellen, dass du ihn bereits gestohlen hattest“, sagte Gates laut Isaacson zu Jobs.

Jobs hegte weiterhin öffentlich Groll gegenüber Microsoft, auch nachdem er Apple 1985 verlassen musste. So behauptete er, Microsoft habe keinen Geschmack und die Mac-Programme des Unternehmens seien „fürchterlich“ und „dritter Klasse“. Umso verwunderlicher war es, dass Jobs seinen Stolz runterschluckte und nach seiner Rückkehr 1997 einen Deal mit dem Erzrivalen abschloss: Microsoft investierte 150 Millionen US-Dollar in das von der Pleite bedrohte Apple, beide Unternehmen teilten ihre Patente und der Internet Explorer wurde vorläufig zum Standard-Browser unter Mac OS. Zudem wurde eine Garantie abgegeben, dass Office für den Mac für die kommenden fünf Jahre entwickelt wird.