Warum für YouTube nur mehr schlechte Videos produziert werden

Verschwörung und Propaganda

Die Videomacher sehen oft, dass etwas ihre Reichweite erhöht und versuchen dann, mehr davon zu produzieren. Durch diesen Mechanismus bekommt der Algorithmus direkten Einfluss auf Produzenten und Inhalte. "Die YouTuber sehen, dass Emotionen gut ankommen, also machen sie mehr davon", sagt Gugel. Die Algorithmen verschaffen über ihre Bevorzugung von neuen und zuletzt auch diverseren Inhalten bei der Erstellung von Trends und Empfehlungen ein Umfeld, in dem Quantität wichtiger wird als Qualität. "In den Trends tauchen Videos auf, die teilweise suspekte Inhalte promoten, die den Richtlinien des Managements widersprechen. Ein Video, das ich dort gefunden habe, hatte nur 470 Aufrufe. Das macht es für Produzenten einfacher, sich in diese Listen zu hacken", sagt Gugel.

Die Sichtbarkeit entspreche nicht mehr der Zahl der Aufrufe. Viele populäre Kanäle stagnieren, während neue, die zwei bis vier Videos pro Tag produzieren, schnelles Wachstum verzeichnen. Kanäle von Medienhäusern wie der deutschen Tagesschau-YouTube-Kanal bekommen Probleme, weil sie keine große Community haben. Das führt dazu, dass der Algorithmus nicht weiß, wie er sie einordnen soll. So bekommen Besucher der Tageschau auf YouTube oft Propaganda und Verschwörungstheorien als weitere Vorschläge angezeigt.

Nutzen statt benutzt werden

Als alternatives Modell führt Gugel Plattformen wie Netflix oder Spotify an, bei denen die Vorschläge zu den beliebtesten Features gehören. "Die Leute lieben das. Der Unterschied zu YouTube und Facebook ist, dass hier Menschen mit Maschinen zusammenarbeiten, um die Listen zu erstellen. Zudem werden neue Inhalte mit viele Geld und kreativer Freiheit produziert. Das hat einen positiven Effekt auf das Ökosystem und die Produzenten können auch bezahlt werden", sagt Gugel. Dadurch seien auch Medienhäuser, die ihre Videoteams noch vor kurzem entlassen mussten, wie BuzzFeed oder Vox, auf diesen Kanälen erfolgreich. "Im Gegensatz zu Facebook und YouTube sehen sich diese Plattformen als Medienunternehmen", sagt Gugel.

Seine Empfehlung ist, YouTube und Facebook andere Rollen zuzuweisen. "Wir sollten sie als Marketingplattformen sehen. Hier kann man kein Geschäft aufbauen. In Deutschland gibt es nur 631 Leute, die davon leben können. Wenn wir das verstanden haben, können wir auch diese Kanäle nutzen, statt von ihnen benutzt zu werden", sagt der Analyst.