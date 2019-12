Warum Wladimir Putin noch immer Windows XP verwendet

Windows 10 verboten

Windows XP war das letzte Microsoft-Betriebssystem, das in Russland zugelassen wurde, um darauf Staatsgeheimnisse und sensible Regierungsdaten zu speichern, schreibt der Guardian. Neuere Windows-Versionen dürfen in Russland in sensiblen Bereichen nicht eingesetzt werden. Windows 10 darf von russischen Behörden etwa nur verwendet werden, wenn darauf keine geheimen Dokumente gespeichert werden.

Russland ist gerade dabei, die staatliche IT-Infrastruktur ohne Microsoft und Google zu organisieren. Dabei sollen sämtliche Regierungscomputer auf das russische Betriebssystem Astra Linux sowie den russischen Browser namens Yandex umgestellt werden.

Putin wird nachgesagt, dass er kein Handy hat und das Web nicht allzu häufig verwendet soll. In der Vergangenheit hat er das Internet auch als "CIA-Projekt" bezeichnet. Damit hat Putin allerdings nicht ganz unrecht. Denn die Ursprünge hat das Internet tatsächlich im US-Verteidigungsministerium, wo das militärische Arpanet entwickelt wurde.