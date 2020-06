Was wäre, wenn Google Lochkarten verwenden würde

Der Cartoonist Randall Munroe hat mit seinem Webcomic XKCD Kultstatus unter Technik-Fans erreicht. In seinem Projekt "What if" geht er Fragen nach, die von Lesern eingeschickt werden. Bei einem Auftritt im Rahmen der TED Talks spricht Monroe über sein Projekt. Als Beispiel zieht er die Frage heran, wie hoch der Papierberg wäre, wenn Google all seine Datenbestände auf Lochkarten speichern würde.

Die Schwierigkeit bei der Beantwortung der Frage sei vor allem, dass man nicht genau wisse, wie groß die Datenbestände von Google überhaupt sind. Der Anzahl der Datencenter-Kapazitäten des Konzerns konnte sich Munroe einzig annähern, indem er die Ausgaben von Google für Datencenter, den Festplattenverbrauch, den Stromverbrauch, den Grundbesitz und sogar Pizzalieferadressen verglich.