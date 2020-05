Webseite sammelt Alltagsmarotten

Es gibt Leute, die treten nie auf die Ritzen von Gehwegplatten, manche rühren ihren Joghurt nur links herum oder steigen immer mit dem rechten Bein zuerst aus dem Bett. Zwangsstörungen heißt so etwas in ernsteren Fällen im Psychotherapeuten-Jargon; einen Spleen nennen das Freunde, wenn es sich um eher harmloses handelt. Solche Alltagsmacken hat vermutlich jeder - zumindest legt die das Blog „Spleen24" nahe, das auf der Plattform Tumblr seit Beginn der Woche fast tausend solcher Spleens gesammelt hat und derzeit in den sozialen Netzwerken zum Renner wird.