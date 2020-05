WeChat: Die Freiheit im digitalen Hinterzimmer

Außerhalb Chinas fungiert WeChat, das im Jahr 2010 an den Start ging, vor allem als Messaging-Service. In China allerdings wurde der Dienst inzwischen mit zahlreichen Zusatzfunktionen ausgestattet, die eine immer breiter werdende Palette an Nutzerbedürfnissen abdecken sollen. “Wir haben zum Beispiel das Projekt Voice Donor ins Leben gerufen. Dabei können Bücher via WeChat für Blinde vorgelesen werden”, erklärt Wang, der in den USA aufgewachsen ist.

“Im Zentrum steht für uns natürlich die Kommunikation, aber wir bauen auch immer neue Plattformen um diese Kernfunktion herum”, so Wang. Ein wichtiger Bereich ist der integrierte Bezahldienst von WeChat. Wer sich mit seiner Kreditkarte registriert, kann bequem Geld and seine Freunde bzw. Kontakte verschicken. Das funktioniert so simpel wie das Versenden einer Chat-Nachricht. Auch einen sogenannten Wealth Fund gibt es, bei dem Nutzer Geld einfach in Produkte investieren können. “Die Leute bekommen bei uns höhere Zinsen als bei herkömmlichen Investments”, sagt Wang. Die Sicherheit beim Geldtransfer wird mittels Fingerprints gewährleistet.

Seit kurzem gibt es über WeChat auch ein Angebot namens “City Services”. In ausgewählten Städten werden teilweise E-Government-Funktionen zur Verfügung gestellt, es gibt Infos zu Verkehr und Wetter, Schüler können ihre Zeugnisse abrufen, Führerscheine online beantragt werden, etc. “Wir wollen den Usern alles unter einem Dach anbieten, sodass nur eine Registrierung für all diese verschiedenen Services nötig ist”, sagt Wang. Dabei arbeitet WeChat mit Drittfirmen und den städtischen Behörden zusammen.