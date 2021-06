Weltweit erste Auktion mit Bitcoins in Turin

Bei einer Auktion im Turiner Auktionshaus Sant Agostino kann künftig auch mit Bitcoins geboten werden. Das sei schneller und günstiger, so die Veranstalter.

In Turin finden am kommenden Montag und Dienstag die weltweit ersten Auktionen statt, bei denen auch mit der Digitalwährung Bitcoin gezahlt werden kann. Organisiert wird die Versteigerung vom renommierten Turiner Auktionshaus Sant Agostino.

Angeboten werden eine Reihe von Designgegenständen, unter anderem Fauteuils von Gio Ponti. Der Mailänder Architekt und Begründer der international wohl renommiertesten europäischen Wohn- und Bauzeitschrift "Domus" hatte jahrelang an der Architekturfakultät des Politenico di Milano gelehrt. Angebote für die Gegenstände können in Bitcoins abgegeben werden, berichtete die Turiner Tageszeitung "La Stampa" am Donnerstag.