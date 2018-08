Whistleblower leakt Fotos von beschädigten Akkus in Tesla-Fabrik

Des weiteren veröffentlichte Tripp Fotos von Parkplätzen und Containern, in denen Tesla unerlaubt Abfall lagern würde. Tesla dementiert die Vorwürfe in einer Aussendung und behauptet, Tripp fehle das entsprechende Wissen, um mögliche Sicherheitsmängel erkennen zu können. „Keine beschädigten Akkuzellen wurden je in einem Model 3 verwendet, all die genannten Fahrzeuge verfügen über sichere Akkus. Zudem hat es noch keinerlei Sicherheitsprobleme beim Akku eines Model 3 gegeben.“