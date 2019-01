Wie Donald Trump den Pornokonsum gesteigert hat

Der anhaltende Streit um den US-Haushalt könnte dafür gesorgt haben, dass die US-Amerikaner deutlich mehr Pornos konsumieren als zuvor. Das behauptet zumindest die Streaming-Plattform PornHub, die entsprechende Statistiken veröffentlicht hat. Demnach sei der Traffic in der dritten Woche des „Government Shutdown“ (7. bis 11. Jänner) an Werktagen um durchschnittlich 5,94 Prozent angestiegen. Als Vergleichszeitraum dienten die Wochen vor der Haushaltssperre (3. bis 7. Dezember und 10. bis 14. Dezember), die am 22. Dezember begann.