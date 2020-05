Wie Facebook auf seine hohen Videoaufrufzahlen kommt

Netzfeuilleton.de hat deckungsgleiche Videos miteinander verglichen, die auf Facebook und gleichzeitig auch auf YouTube gehostet wurden. Dabei hat sich gezeigt, dass auf Facebook bei einem 1:25 Minuten langen Video, das rund 112.000 Aufrufe hat, nach 30 Sekunden nur mehr rund 24.000 Zuschauer übrig bleiben. Überhaupt haben nur 8,5 Prozent das Video ganz zu Ende gesehen. Im Vergleich dazu haben auf YouTube 73 Prozent dasselbe Video bis zum Schluss angesehen.

Vergleicht man die Facebook-View-Zahlen derer, die aktiv bei einem Clip den Play-Button gedrückt haben mit den YouTube-Zahlen, so zeigt sich, dass die Ergebnisse nahezu gleich sind. Dies legt den Schluss nahe, dass lediglich die Autoplay-Funktion dafür sorgt, dass Facebook in letzter Zeit mit extrem hohen View-Zahlen prahlen kann. Abschalten lässt sich die Autoplay-Funktion übrigens in den Einstellungen unter dem Punkt "Videos".

Bei den Shares hat sich allerdings gezeigt, dass YouTube von Facebook stark abgehängt wird. Der Vergleichs-Clip wurde auf Facebook knapp 1500 Mal geteilt, bei YouTube lediglich 34 Mal.