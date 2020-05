Wie sich Bargeld in der digitalen Bezahlwelt hält

Grinsend fährt die alte Dame mit dem fahrbaren Rollstuhl an der Supermarktkasse vor - und bezahlt ihren Einkauf bargeldlos per Smartphone-App. Der Werbefilm des Bezahldienstes Yapital sorgt für Lacher bei der Bundesbank-Konferenz am Montag in Frankfurt - wohl auch deshalb, weil allen im Saal klar ist: Ganz so schnell wie manche Nicht-Bank es gerne hätte, lassen sich Schein und Münze nicht aus Deutschland verdrängen.