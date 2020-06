Wie sich Jugendliche im Internet selbst darstellen

Fotos sind besonders wichtig für die digitale Selbstdarstellung. Vor allem der Wahl des Profilbilds kommt eine große Bedeutung zu - schließlich ist es in den meisten Sozialen Netzwerken öffentlich einsehbar und für Jugendliche damit das „Tor zur Welt“. Entsprechend sorgfältig werden die Profilbilder inszeniert und ausgewählt. Auf ihnen zeigen sich die Jugendlichen so, wie sie gerne von anderen gesehen werden möchten. Die Wahl der Frisur, der Kleidung, der Pose etc. gibt Auskunft über Lebensstil und Gruppenzugehörigkeit.