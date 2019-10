Wie Special Effects die Filmemacherei geprägt haben

Perfektionierung

Im Bereich Post-Production erhält man das Resultat seiner Bemühungen in Form eines persönlichen Trailers. Diesen kann man über einen per E-Mail zugeschickten Weblink anschließend herunterladen. In der dritten Phase der Filmproduktion kann man ausprobieren, wie sich Filme durch Nachbearbeitung perfektionieren lassen oder wie Filmmusik und Geräusche die bewegten Bilder lebendiger werden lassen. Man erfährt, wie nach dem eigentlichen Dreh jedes kleinste Detail des Bildes kontrolliert werden kann, um die Vision der Regie exakt auf die Leinwand zu bringen.

Letztere bildet den Abschluss der Ausstellung. Der Kinosaal ist das Ziel der Filmproduktion, der Ort an dem sich zeigt, ob die Bemühungen der zahlreichen Special-Effects-Künstler erfolgreich waren. Was am Ende zählt ist, dass ein Special Effect nicht als solcher erkennbar ist.