Wien: Gratis-WLAN an öffentlichen Plätzen

Das hat die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (G) am Montag angekündigt. Budget dafür sei bereits vorhanden, versicherte sie. Die Sender sollen vor allem an Lichtmasten montiert werden.

Wann und wo in Zukunft gratis im Internet gesurft werden kann, ist noch offen, wie sie betonte. Auch die Betreiberfrage muss vorher noch geklärt werden. Dass Wien diesen Weg nun gehe, hängt laut Vassilakou auch damit zusammen, dass er bisher kaum beschritten worden sei. In anderen Städten, so betonte sie, gebe es bereits freie WLAN-Zonen.

In Wien ist dies derzeit eher nur in Lokalen der Fall. Auch renommierte Kaffeehäuser setzen bereits auf drahtloses Internet und bieten dieses Service auch meist kostenlos an.