Wiener Büchereien verliehen 500.000 E-Books

Download statt Abholung: Die Wiener Büchereien haben bereits 500.000 E-Books verliehen, wie das Büro des zuständigen Stadtrats Christian Oxonitsch ( SPÖ) der APA mitteilte. Das Angebot besteht seit Ende 2010, inzwischen können 30.000 E-Medien ausgeborgt werden.

Der bisherige Tagesrekord wurde am 25. Dezember 2013 verzeichnet, als mit 1.150 Exemplaren so viele elektronische Bücher ausgeborgt wurden wie noch nie. Auch an den folgenden Tagen registrierten die Büchereien Wien jeweils mehr als 1.000 Downloads, Ende des Jahres erfolgte schließlich die 500.000ste digitale Entlehnung.

Spitzenreiter waren 2013 drei Romane: "Ewig dein" von Daniel Glattauer, "Das Washington-Dekret" von Jussi Adler-Olsen und "Inferno" von Dan Brown. Noch im ersten Jahr war das am häufigsten ausgeliehene E-Book in die Kategorie Ratgeber gefallen. Es handelte sich um das Werk "Küche, Keller, Kleiderschrank entspannt im Griff".