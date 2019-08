Wikipedia-Gründer Jimmy Wales kommt nach Wien

Der Gründer der Online-Enzyklopädie Wikipedia nimmt am 19. September an der internationalen Digitalisierungs-Konferenz Darwin’s Circle teil. Er wird eine Keynote über Demokratie in der digitalen Welt halten.

50 Millionen Einträge

Zahlreiche internationale Visionäre, Digital-Experten und Österreichs Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik diskutieren auf der Konferenz über wesentliche wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Themen der digitalen Welt. Darunter Wikipedia-Gründer Jimmy Wales.