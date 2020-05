Wikipedia kämpft gegen Autorenschwund

Die Wikipedia will mehr Frauen zur Mitarbeit gewinnen, den Umgang miteinander verbessern und PR-Einflüsse weiter eindämmen. So lautet das Fazit einer dreitägigen Konferenz aktiver Bearbeiter der Online-Enzyklopädie, die am Sonntag in Karlsruhe zu Ende ging. „Wir haben eine Zukunft, davon bin ich überzeugt“, sagte der Vorstand des unterstützenden Vereins Wikimedia Deutschland, Pavel Richter.

Zuletzt gab es auch international Berichte über ein nachlassendes Interesse an einer Mitwirkung bei Wikipedia. Nach einer Studie des MIT in den USA ist die Zahl der aktiven Autoren und Bearbeiter von Artikeln seit 2007 um ein Drittel zurückgegangen.