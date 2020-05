Wikipedia will Datenschutz transparenter machen

Das Blog Wiki-Watch sieht jedoch noch eine andere Gefahr: Den gläsernen Wikipedia-Autor. So möchte die Wikimedia Foundation künftig noch mehr Daten über jeden angemeldeten Autor sammeln: Mit Zählpixel, Javascript und Cookies soll dann die Nutzung der Wikipedia noch persönlicher gestaltet werden. So will man in Erfahrung bringen, „welche Artikel du auf deiner Beobachtungsliste verfolgst, damit wir dir ähnliche Artikel empfehlen können, die dich auch interessieren könnten“. Auch könne man so feststellen, „ob eine Seite besucht wurde, was wiederum mit personenbezogenen Informationen wie deiner IP-Adresse verknüpft werden kann.“ Ein neuer Leitfaden zur Datenspeicherung beschreibt überdies den genauen Umgang mit den Daten. So sollen etwa die IP-Adressen von Besuchern und Nutzern nach 90 Tagen gelöscht werden. Daten zu Nutzeraktivitäten hingegen sollen unbegrenzt gespeichert werden. Bis zum 14. Februar darf die Community den Entwurf kommentieren.

Die Datenschutzbestimmungen unterliegen im Übrigen US-amerikanischem Recht. Dem europäisch-amerikanischen Safe-Harbor-Abkommen will die Wikimedia Foundation nicht beitreten, da sie nicht garantieren kann, in allen Punkten den Anforderungen des Abkommens entsprechen zu können. Offenbar meint die Wikimedia Foundation, dass dies ein freiwilliger Akt wäre. Tatsächlich ist er notwendig, wenn die Daten europäischer Nutzer legal ausgewertet werden sollen. Offenbar ist das aber noch niemandem aufgefallen.