William Shatner setzt auf Schürfen von Bitcoin mit Solarenergie

„Ich bin stolz darauf, Teil der Gruppe zu sein, die Energie für die digitale Währungsrevolution liefert“, sagt Shatner. Das Schürfen von Kryptowährungen solle so „sozial und ökonomisch Sinn machen“. 2014 zeigte sich Shatner noch weniger begeistert von Bitcoin und Co, wie er per Twitter verlautbarte.