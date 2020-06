Windows XP wird Geschichte und ein Sicherheitsrisiko

Sorgen um die noch massenhaft mit XP betriebenen Geldautomaten in Deutschland sind nach Einschätzung des BSI jedoch unbegründet. Microsofts XP gebe es in vielen verschiedenen Varianten, sagt Gärtner. In der Kreditwirtschaft habe man „völlig andere Strukturen und Schutzmechanismen“. Das sei mit dem Einsatz etwa in der Bürowirtschaft nicht vergleichbar. Gärtner verwies zudem auf die starke Kontrolle durch eine Reihe großer IT-Unternehmen. „Es gibt hier Aufgabenstellungen, aber keine Probleme.“

Für Österreich gibt es keinen Grund zur Sorge. Denn hierzulande wurden die Bankomaten bereits auf Windows 7 aktualisiert.