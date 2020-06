Wo die Österreicher im Internet einkaufen

Wenn es ums Bezahlen geht, spielen die Landesgrenzen im Internet dann doch eine Rolle: Laut der PayPal-Umfrage, für die rund 800 Österreicher befragt wurden, bremsen vor allem Sorgen um hohe Lieferkosten die Einkaufslust in ausländischen Webshops. Auch gibt es Angst vor teuren Rücksendegebühren oder mangelhaftem Kundenservice.

Schätzungen zufolge geben heimische Kunden pro Jahr rund 3 Mrd. Euro in ausländischen Webshops aus. Laut dem deutschen Handelsinstitut EHI fließen davon rund 380 Mio. Euro an Amazon. Als einer der wenigen österreichischen Händler war DiTech mit geschätzten 38 Mio. Euro bei den Online-Umsätzen vorne dabei - bis der Elektronikhändler im Frühjahr in den Konkurs schlitterte.