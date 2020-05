Xbox One Tour macht ab 17.Oktober in Wien Halt

Wer auf der diesjährigen Gamecity im Rathaus die Gelegenheit verpasst hat, Microsofts neue Spielkonsole Xbox One anzutesten, bekommt nun diese Woche in Wien eine neue Gelegenheit. Die Xbox One Tour macht vom 17. bis zum 20.Oktober in Wien Halt und gibt Interessierten die Möglichkeit, die neue Microsoft-Konsole mehrere Stunden lang auszuprobieren. Einziger Wermutstropfen: Die Plätze sind begrenzt, es gilt das "First come, first serve"-Prinzip. Veranstaltungsort ist die METAStadt im 22.Bezirk.