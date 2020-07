YouTube: "Es wird weiterhin Katzenvideos geben"

Florierendes Geschäft

In den USA verdient YouTube mittlerweile in etwa so viel Geld wie die etablierten Kabelsender. Auf dieses Niveau habe man sich im Laufe der vergangenen drei Jahre hochgearbeitet, so Pickett. "Wichtig ist es für uns jetzt, die Zeitdauer zu steigern, die die Nutzer auf YouTube verbringen. Im Vergleich: Es werden in den USA täglich fünf bis sechs Stunden ferngesehen, auf YouTube bleibt ein Nutzer in der Regel nicht länger als 20 Minuten", sagt Picket. Die beliebtesten Genres auf YouTube seien Musik, Filme und alles, was Unterhaltung (Comedy) im Allgemeinen betrifft. "Dinge wie regelmäßige Talkshows ziehen immer ein recht großes Publikum an, auch Koch- und Sportshows sind sehr beliebt", sagt der YouTube-Manager.

Paid Content Modelle werden ausgebaut

YouTube wurde nicht zuletzt deswegen so groß und populär, weil die Inhalte dort in der Regel gratis sind. Dennoch hat die Plattform bereits einige kleinere Projekte mit Bezahlinhalten am Laufen. "Paid Content ist mit Sicherheit ein Thema für uns, das liegt auch daran, dass viele Rechteinhaber nur dann mit uns zusammenarbeiten wollen, wenn sichergestellt ist, dass wir kostenpflichtige Abomodelle anbieten", sagt Pickett auf futurezone-Nachfrage. Konkretes dazu könne er derzeit aber nicht sagen. Es würden Gespräche mit diversen Firmen aus der Unterhaltungsindustrie laufen, Verträge habe man aber noch nicht unterzeichnet. "Wir werden aber jedenfalls unsere Abomodelle in Zukunft ausbauen", betont Pickett.

Channels bekommen mehr Gewicht

Um die Leute tatsächlich länger auf der Seite zu halten, soll den Channels künftig noch mehr Augenmerk geschenkt werden. "Unsere Prämisse ist: Für jeden Youtube-Nutzer muss es unzählige Stunden an Videos geben, die ihm gefallen würden. Das Ziel ist: Die Nutzer sollen den Content leichter finden können", erklärt YouTube-Chefentwickler Chris Goodrow.

Channels seien etwas, das die Nutzer einfach verstehen können, weil sie es vom Fernsehen gewöhnt sind. Am wichtigsten sei, dass sie mit dem Abonnieren eines Kanals immer wissen, wo sie welche Inhalte finden und was sie zu erwarten haben, wenn sie das nächste Mal wieder kommen. "Die Nutzer suchen sich aus, was sie abonnieren und dann kann YouTube auf Basis der geschauten Videos ihnen auch ähnliche Inhalte anbieten, wenn sie wieder vorbeischauen", so Goodrow.