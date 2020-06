YouTube: „Gangnam Style“ durchbricht Zwei-Milliarden Marke

Psy selbst sprach von einer „überwältigenden“ Zahl. Er versprach, bald mit neuen „lustigen“ Liedern aufzuwarten. Allein in diesem Jahr wurde „ Gangnam Style“ bereits hundert Millionen Mal angeklickt. Das Lied ist seit Juli 2012 auf der Plattform zu sehen. Sein Erfolg ist zweifellos international: Nur drei Prozent der Klicks stammen aus Südkorea.

In „ Gangnam Style“ nimmt Psy das Leben im schicken Viertel Gangnam in Seoul auf die Schaufel. Der Tanz aus dem Clip, der an einen Reiter auf einem Pferd erinnert, wurde rund um die Welt von Fans in eigenen Videos sowie bei unzähligen Flashmobs imitiert.