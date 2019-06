YouTube, Gmail und weiter Google-Dienste waren stundenlang down

In Europa und den USA kam es in der Nacht auf Montag zu mehreren Ausfällen bei YouTube, Gmail und anderen Google-Services. Die Google-Störungen sollen dabei auf einen " Netzwerkstau" zurückzuführen sein. Dieser habe die Cloud lahmgelegt und zu Problemen mit vielen Anwendungen des Unternehmens geführt.

Am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr trudelten die ersten Meldungen bei downdetector.com ein, dass irgendwas mit Google nicht Stimme. Es dauerte nicht lange, da meldete sich YouTube via Twitter zu Wort und bestätigte die Ausfälle. „Wir arbeiten daran“, hieß es in dem Tweet.