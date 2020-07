YouTube-MP3.org wehrt sich gegen Google

Google

Nutzungsbedingungen

, gegen derartige Dienste vorgehen darf, da diese eigentlich durch das Bundesrecht geschützt seien. So dürftebeispielsweise, wenn es eine derartige Änderung in dendurchsetzen wolle, keinerlei Videos mehr anbieten, die auf anderen Seiten eingebettet werden dürfen oder unregistrierten Mitgliedern den Zugriff erlauben.

Gegenwehr in Form einer Petition

Matesanz hatte bereits zuvor Probleme mit Google, als diese seinen AdSense-Account ohne Vorwarnung kündigten. Über diesen vermarktete seine Werbeflächen auf der Seite. Google behielt laut Matesanz dabei auch die Einnahmen mehrerer Monate ein. Mittlerweile hat der erst 21 Jahre alte Student eine Petition auf Change.org initiiert, in der er die Aufnahme von Tools wie YouTube-MP3.org in die Nutzungsbedingungen von YouTube fordert. Auf YouTube-MP3.org müssen Nutzer lediglich einen Link zu einem YouTube-Video angeben und dieser wird dann in MP3-Form zum Download angeboten. Derartige Dienste sind bei vielen Jugendlichen heutzutage sehr beliebt und werden oft zum Download aktueller Musiktitel verwendet.