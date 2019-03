YouTube sperrt Kommentare, um gegen Pädophile vorzugehen

Unter YouTube-Videos, die minderjährige Kinder zeigen, soll das Kommentieren künftig nicht mehr möglich sein. Diesen Schritt verkündete das weltgrößte Online-Video-Portal in seinem Creators Blog. Davon betroffen sind neben neuen Beiträgen auch mehrere Millionen bereits vorhandene Videos. In den kommenden Monaten will YouTube weiter Videos identifizieren, bei denen die Gefahr besteht, dass sexuell anzügliche Kommentare hinterlassen werden könnten.

Turnende Kinder

Aktueller Anlass ist die Entdeckung eines Pädophilen-Rings, der bei YouTube ungehindert Videos von leicht bekleideten Kindern verbreitete. Aufgezeigt wurde dieser Problemfall vom YouTuber Matt Watson. In einem Videobeitrag schildert er, wie lüsterne Kommentare bei Videos mit Kindern hinterlassen wurden, die tanzten oder Turnübungen machten. Der Empfehlungs-Algorithmus von YouTube führte Betrachter dieser Videos automatisch zu anderen Beiträgen mit ähnlich gearteten Kommentaren. Zu allem Überfluss wurden die Kanäle, die diese Videos verbreitet hatten, von YouTube auch an Werbeeinnahmen beteiligt.