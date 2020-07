Zu Besuch bei Google in Mountain View

"Don`t be evil", lautet das Motto des Internetkonzerns. Und wenn das in einem Punkt zutrifft, dann in dem, wie Google seine Mitarbeiter behandelt. Schon beim Betreten des sich über mehrere Quadratkilometer erstreckenden Google-Campus in Mountain View, südlich von San Francisco, fühlt man sich eher wie in einem Freizeit-Erholungspark als einem Bürokomplex in dem tausende Menschen ihrer Arbeit nachgehen. Cafes, ein Volleyballplatz, bunte Fahrräder, Ruheoasen und schön gepflegte Grünflächen sind das erste, worauf man trifft, betritt man das Gelände neben dem Gebäude 43, gewissermaßen das Hauptgebäude des riesigen Google-Areals.

" Google hat den Campus bewusst so nah wie möglich an einem Universitätscampus orientiert", sagt Cliff Redeker, der die Jobbeschreibung "Chief Impressario" führt und neben anderen Aufgaben auch für Führungen durch den Google-Komplex verantwortlich ist. Dem Internetkonzern ist daran gelegen, dass sich seine Mitarbeiter so wohl wie nur möglich fühlen. Mit unzähligen Annehmlichkeiten, Freizeit- und Weiterbildungsangeboten sorgt Google dafür, dass ein gutes Arbeitsklima herrscht und die Leute besser zusammenarbeiten. Neben einer Sporthalle bietet Google auch zwei kleine Swimmingpools, wo sich Mitarbeiter in ihren Pausen sportlich betätigen können.