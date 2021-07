Zwei Millionen Raubkopien: Musik-Produktpirat festgenommen

Es klingt wie eine Nachricht aus alten analogen Zeiten: Ermittlern ist ein Produktpirat ins Netz gegangen, der rund zwei Millionen CDs, DVDs und Schallplatten illegal hergestellt haben soll. Es geht also nicht um die boomende Musik aus dem Internet, sondern um Tonträger zum Anfassen - die sind eher auf dem absteigenden Ast. Dennoch hat der Fall Sprengkraft, denn er zeigt: Das Geschäft mit Tonträgern zieht weiterhin Kriminelle an. In Europa sei das „der größte Schlag seit Jahrzehnten“, jubelt die zuständige Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Dem Beschuldigten, einem 60-Jährigen aus Esslingen, drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Schon seit Oktober 2015 ist die Staatsanwaltschaft in dem Fall tätig, später wurde das Landeskriminalamt mit der Ermittlergruppe „Mitschnitt“ eingebunden. Im Januar wurde ein Lager mit 800 000 illegalen Tonträgern und 3000 Kartons hochgenommen, danach folgten Durchsuchungen weiterer Lager in Schwäbisch Hall und Göppingen - die Summe der beschlagnahmten Tonträger stieg auf bis zu zwei Millionen in 8000 Kartons. Gepresst wurden die CDs, DVDs und Platten wohl nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen. Seit September sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Wie viele Tonträger bereits verkauft wurden, wurde nicht bekannt. Es liefen noch Ermittlungen, so die Staatsanwaltschaft. Nun wurde der Fall publik gemacht.

Die Liste der Künstler, deren Studio- und Konzertaufnahmen illegal verscherbelt wurden, liest sich wie ein „Who is Who“ der Hit-Garanten: Rolling Stones, Neil Young, Black Sabbath, Lady Gaga, The Beatles, Kiss, Joe Cocker, Rammstein, Abba, David Bowie, AC/DC, Depeche Mode, Pearl Jam und Bruce Springsteen. Es geht keineswegs um Ramschware, sondern um hochwertige Produkte, die ähnlich teuer sind wie das Original im Handel.