Zwei US-Flieger drehen nach Bombendrohung über Twitter um

Nach einer anonymen Bombendrohung sind zwei US-Passagierflugzeuge von Militärjets abgefangen und bei der Landung auf ihrem Zielflughafen in Atlanta begleitet worden. Die Maschinen von Delta und Southwest Airlines seien am Samstag in einen gesonderten Bereich gebracht und evakuiert worden, teilte der Airport im US-Staat Georgia mit. Bei einer Durchsuchung seien keine Sprengsätze gefunden worden.