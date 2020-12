10 Games, die ihr 2020 wahrscheinlich verpasst habt

Welcome to Elk (PC, Xbox One)

Wer sich nicht vor schwerer Kost scheut, kann sich am narrativen Adventure Welcome to Elk versuchen. Man sei aber gewarnt, dass hier Themen wie Missbrauch und Mord behandelt werden. Die Heldin Frigg kommt auf eine beschauliche Insel, wo sie mit den Bewohnern sprechen und Minispiele absolvieren kann.

Immer wieder wird das Spiel durch Videointerviews unterbrochen, in denen Menschen Geschichten erzählen, die zwar wahr, aber soweit wie möglich anonymisiert sind. Die Geschichten sind tragisch und beklemmend und stehen in Kontrast zur bunten und fröhlichen Spielwelt. Das ist eine Gratwanderung zwischen Unterhaltung und tragischer Erzählung, die es so noch nicht in einem Spiel gegeben hat.

Welcome to Elk kostet 12,49 Euro bei Steam und 15 Euro für Xbox One, hier geht es zum Trailer.