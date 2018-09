Battlefield 5: Erste Details zum Battle-Royale-Modus

Firestorm soll als Update nachgeliefert werden, in der kürzlich veröffentlichten Public Beta ist der Modus noch nicht enthalten. Vorbesteller dürfen die Public Beta bereits seit dem 4. September spielen, am 6. September darf jeder mit einem Windows-PC, PlayStation 4 oder Xbox One ebenfalls einsteigen. Die Beta dauert bis zum 11. September, der offizielle Verkaufsstart ist für den 20. November geplant. Ursprünglich hätte das Spiel bereits am 19. Oktober erscheinen sollen, durch die starken Konkurrenz-Titel im Oktober – unter anderem Red Dead Redemption 2 und Call of Duty: Black Ops 4 – entschied man sich aber für eine Verschiebung.