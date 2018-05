Battlefield 5 verzichtet auf Loot-Boxen

Es wird zwar weiterhin möglich sein, in Battlefield 5 In-Game-Währung gegen Geld zu kaufen, diese soll aber nur für kosmetische Inhalte, wie Waffen-Skins, verwendet werden. Auch auf einen Season Pass soll verzichtet werden. Stattdessen sollen alle zusätzlichen Inhalte, die nach dem Verkaufsstart verfügbar gemacht werden, kostenlos erhältlich sein.

Die Tatsache, dass Spieler nun auch in die Rolle von Soldatinnen schlüpfen können, sorgte ebenfalls für Diskussionsstoff auf sozialen Netzwerken. EA zeigte sich davon aber wenig beeindruckt und betonte, dass „spielbare weibliche Charaktere gekommen sind um zu bleiben“ und man den Nutzern die Möglichkeit geben wolle, ihre Charaktere anzupassen, wie sie es wollen.

Warten bis Oktober

Battlefield 5 erscheint am 19. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Jene, die die Deluxe-Edition erwerben, können den Titel bereits drei Tage früher spielen. Zudem können EA-Access-Abonennten – ein Abo-Dienst für Xbox One – bereits am 11. Oktober den Titel ausprobieren. Die Trial-Phase startet somit einen Tag vor der Veröffentlichung des Activision-Rivalen „Call of Duty: Black Ops 4“.