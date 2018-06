Bethesda kündigt Elder Scrolls VI und Skyrim für Alexa an

Bethesda hat im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz erstmals offiziell bestätigt, dass man an einem Nachfolger zu The Elder Scrolls V: Skyrim arbeitet. Der rund 36 Sekunden kurze Teaser-Trailer enthüllt kaum Informationen zum neuen Action-RPG, lediglich dass es die The Elder Scrolls-Reihe fortsetzen und der offiziell sechste Teil sein wird. Ein Titel ist vorerst nicht bekannt. Zudem ist im Trailer lediglich die Landschaft des Spiels zu sehen. Fans spekulieren auf Basis der gezeigten Bilder, dass der Titel in der nördlichen Region von Tamriel, dem „Hochfels“, spielen könnte.