Call of Duty Black Ops 4 ohne Story-Modus, mit Battle Royale

Battle Royale

Der Battle-Royale-Modus von Black Ops 4 heißt Blackout. Die Map soll 1.500 mal größer als die beliebte CoD-Karte Nuketown sein und Schauplätze aus den bisherigen CoD-Spielen bieten. Auch in diesem Modus schlüpfen die Spieler in die Rollen von Charakteren, statt nur generischen Multiplayer-Soldaten. Die Charaktere stammen ebenfalls auf den früheren CoD-Games.

Wie für Battle-Royale-Spiele üblich, müssen Waffen und Ausrüstung gesammelt werden. Gekämpft wird alleine oder in Teams, nicht nur zu Fuß sondern auch in Fahrzeugen, Booten und Flugzeugen. Wie viele Spieler in Blackout gleichzeitig gegeneinander antreten werden, ist noch nichts bekannt.

Call of Duty: Black Ops 4 wird am 12. Oktober für PS4, Xbox One und PC erscheinen.