"Candy Crush"-Firma schlägt "Farmville"-Macher

Bei King sprudeln weiter die Einnahmen: Die Firma verdiente im vierten Quartal 141 Millionen Dollar (124 Mio Euro). Das war zwar etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, aber erheblich mehr als Analysten angenommen hatten. Im Gesamtjahr 2014 blieben 575 Millionen Dollar in der Kasse hängen.

Der Umsatz ging zuletzt um sieben Prozent auf 560 Millionen Dollar zurück. Doch bei Anlegern kam sehr gut an, dass ein Großteil der Einnahmen mittlerweile nicht mehr mit der " Candy Crush Saga" gemacht wird. Durch das bekannte Smartphone-Game war das Unternehmen groß geworden, doch inzwischen nimmt die Popularität spürbar ab.

Die King-Aktie schoss nachbörslich um 18 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen gab auch bekannt, die Firma Z2Live aus Seattle zu kaufen, Entwickler der Spiele "Battle Nations" und "MetalStorms". Die Londoner bauen sich so ein Standbein in den USA auf. Sie zahlen dafür 45 Millionen Dollar in bar und weitere bis zu 105 Millionen Dollar je nach der künftigen Geschäftsentwicklung.